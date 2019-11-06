Устроивший резню в семье соседа 18-летний украинец получил пожизненное

Земцов ударил ножом главу семейства во дворе, а затем влез в дом через окно и продолжил резню.

Суд в Днепропетровске приговорил к пожизненному сроку 18-летнего Валентина Земцова, который зарезал соседа и его четырёхлетнего сына, а также ранил его беременную жену. Ещё будучи одиннадцатиклассником, он устроил кровавую расправу в ночь на 11 марта прошлого года в городе Павлограде.

— Назначить Земцову наказание в виде пожизненного лишения свободы. Наказание вычислить с 11 марта 2018 года. Меру пресечения к принятию в законную силу оставить прежней — содержание под стражей, — огласил приговор судья Вадим Лысенко.

У Земцова есть 30 дней на обжалование приговора. Его адвокат после суда заявил, что защита не согласна с пожизненным сроком, но решение об апелляции пока не принято.

Как ранее сообщал Лайф, школьник был задержан спустя несколько часов после бойни. Он обратился в больницу, чтобы ему обработали полученные во время двойного убийства раны. Вину Земцов признал, но причины жестокого нападения до сих пор не раскрываются. Беременная женщина была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Пострадавшая затем родила мальчика.