Лайф публикует видео бегства убийц главы центра "Э" с места преступления

Преступники бросили "мазду" и ушли пешком, при этом один из стрелков по пути переоделся.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как убийцы главы Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата покидают в Москве место преступления сразу после расстрела.

Злоумышленники заметали следы как могли — бросили "мазду" неподалёку от места расстрела, а один из преступников переодевался прямо на ходу. Он снял с себя приметную красную куртку и затолкал её в пакет.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы были убиты два человека — руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых. Один из них — Курейш Картоев — был объявлен сегодня в розыск.

Накануне Лайф выяснил, что убийцы главы центра "Э" купили машину у полицейского за два дня до преступления. А также узнал, каким оружием воспользовались преступники.