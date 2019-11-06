На блогера Михаила Светова завели уголовное дело

825

Михаил Светов. Фото © twitter/msvetov

Дома у активиста Либертарианской партии сотрудники правоохранительных органов провели обыск.

На члена незарегистрированной Либертарианской партии России и блогера Михаила Светова завели уголовное дело. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

По его словам, рано утром сотрудники правоохранительных органов провели дома у Светова обыск. Там изъяли сетевой роутер.

Сейчас находимся в Следственном комитете, ожидаем допроса, — сказал Бирюков. — Мы находимся в статусе свидетеля. СК возбудил уголовное дело в рамках обыска.

Ранее сообщалось, что дело возбуждено в связи с публикацией в Instagram в 2012 году.

Напомним, ранее Лайф рассказывал, как Светов участвовал в организации несанкционированных митингов в Москве.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×