Путин посетит съезд "Единой России"

306

Фото © Анна Исакова / Фотослужба Госдумы РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин посетит партийный съезд "Единой России", который пройдёт в Москве во второй половине ноября. Эту информацию Лайфу подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Такие планы есть, — сообщил он.

Ранее стало известно, что XIX съезд "Единой России" пройдёт 23 ноября. На повестку будут вынесены приоритетные задачи партии на ближайший период. Также в этот день состоятся совместное заседание высшего совета и генерального совета партии и пленарное заседание съезда.

Кстати, Владимир Путин принимал участие и в работе предыдущего, XVIII съезда партии власти, который проходил 8 декабря 2019 года.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×