Захарова рассказала об ошибках МИД, за которые приходилось извиняться

Она отметила, что министерство несёт ответственность за допущенные ошибки и всегда их признаёт, если они были.

Министерство иностранных дел России иногда может допускать ошибки, и это нормально. Тем более что МИД всегда ошибки признаёт, несёт за них ответственность, извиняется, делает опровержения и предоставляет повторно корректную информацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время выступления на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".

— Мы являемся политическим ведомством, мы даём оценки политические, но это никаким образом не снимает с нас ответственность за ту фактуру, которую мы предоставляем, — сказала дипломат.

Мария Захарова вспомнила несколько примеров подобных случаев.

— Это было года два назад. Так мы познакомились с Данилой Гальперович. Когда Сергей Викторович Лавров в ходе пресс-конференции процитировал его статью, он думал, что цитирует из его статьи, а процитировал то, чего в статье не было, и в описательном жанре говорил о статье. Но фамилию назвал. Мне написал человек, сказал: "Вот я тот самый, я на самом деле так не писал". Я написала целый пост, принесла извинения, — рассказала Захарова.

Также был случай с комиссаром Совета Европы Дуней Миятович. Мария Захарова в ходе брифинга заметила, что Миятович не дали визу "по-моему, на Украину куда-то". Комиссар СЕ тут же отреагировала опровержением данной информации, и Мария Захарова в ответ сказала, что ведомство ошиблось.

Другим инцидентом с участием Марии Захаровой стал случай на российском телевидении, когда дипломат перепутала снимок посещения лидером "Аль-Каиды"* Усамой бен Ладеном американского Белого дома с посещением делегацией группировки "Талибан"*.

— Пришла туда же через две недели, позвонила Евгению Попову. Пришла, сказала, что вот так и так, вот фотография этого, вот фотография этого. Мы сами себя поправляем регулярно, считаем, что это абсолютно нормально, — добавила Захарова.

Впрочем, ошибки допускают и СМИ. В частности, ранее Мария Захарова назвала фейком и подлогом статью The New York Times о заболевшем военном атташе США в Москве.

* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.