В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии

Сотрудники ФСБ задержали одного из подозреваемых в причастности к убийству руководителя Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Как сообщает Mash, задержан 52-летний уроженец Ингушетии А. Осканов.

Сообщается, что он был задержан утром в районе Сокольники прямо перед выходом из дома на работу. Его доставили на допрос. Отмечается, Осканов работает специалистом по безопасности.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы были убиты два человека — руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых. Один из них — Курейш Картоев — был объявлен сегодня в розыск.

Накануне Лайф выяснил, что убийцы главы центра "Э" купили машину у полицейского за два дня до преступления. А также узнал, каким оружием воспользовались преступники.