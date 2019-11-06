Сбербанк опять снизил ставки по рублёвым вкладам

Связано это прежде всего с недавним очередным снижением ключевой ставки Центробанка.

Сбербанк снизил ставки по базовой линейке рублёвых вкладов. Теперь максимальная ставка составляет 4,65%. Это следует из информации на сайте финансовой организации.

— Снижение ставок вызвано прежде всего снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября 2019 года. ЦБ в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

По вкладу "Сохраняй" снизили максимальную ставку как раз до 4,65% годовых. Такие условия действуют, если клиент откроет вклад на шесть-двенадцать месяцев или на один-два года на сумму от 400 тысяч рублей. Если же вклад открывается на более долгий срок, допустим, на три года, то ставка в этом случае составит 4,3%, хотя до снижения она составляла 4,75%.

С 4,6% до 4,25% снизились ставки и на вклад "Пополняй" (вклад на шесть-двенадцать месяцев на сумму от 400 тысяч рублей). Максимальная ставка по вкладу "Управляй" в рублях снизилась до 3,95% с 4,3%. Такие условия действуют, если клиент откроет вклад от 400 тысяч рублей на шесть-двенадцать месяцев.

Процентные ставки по ипотеке также идут вниз. Связано это тоже с понижением ключевой ставки.