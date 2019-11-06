Задержанного по делу об убийстве главы центра "Э" Ингушетии отпустили

Его лишь допросили. Вопросы к мужчине остались только по поводу миграционных нарушений.

В Москве сотрудники ФСБ отпустили Алихана Осканова, которого задержали сегодня по делу об убийстве в столице руководителя Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что Осканова лишь допросили. Следователи выяснили, что он отношения к убийству не имеет, вопросы к нему есть только по миграционному законодательству.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы были убиты два человека — руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых. Один из них — Курейш Картоев — был объявлен сегодня в розыск.