Власти Кипра решили забрать гражданство у 26 владельцев "золотых паспортов"

Такие документы выдавались на особых условиях за инвестиции в экономику этой небольшой страны.

Власти Кипра приняли решение забрать гражданство у 26 человек, которые получили так называемые золотые паспорта. Об этом заявил сегодня министр внутренних дел островного государства Константинос Петридис.

Он не назвал ни конкретных носителей выдаваемых за инвестицию в страну "золотых паспортов", ни их национальной принадлежности. Но, по данным Bloomberg, среди них девять россиян.

Ранее местные СМИ сообщали, что с 2014 года, когда в стране ввели возможность выдачи "золотых паспортов", она получила инвестиций примерно на 6 миллиардов евро. Эти деньги вложили в экономику четыре тысячи богатых иностранцев. Разбирательства начались, когда выяснилось, что гражданство было дано в том числе малайзийскому предпринимателю Джо Лоу, который объявлен в международный розыск из-за масштабных хищений.

Ранее Лайф рассказывал, что Кипр среди двадцати стран, куда чаще всего летали россияне отдыхать этим летом.