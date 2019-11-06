В Турции пропал без вести выходец из Сыктывкара

Дипломаты РФ направили запрос в правоохранительные органы страны, к поиску подключились волонтёры из российской диаспоры.

В турецком курортном городе Сиде пропал россиянин — 25-летний Никита Василевский. Последний раз его видели 1 ноября, сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье. С просьбой помочь обратилась его мать, с которой он живёт в Германии.

Тётя пропавшего Елизавета Кызьюрова в беседе с КП рассказала, что в Турцию Никита поехал один, отдыхал в отеле.

— В отеле ничего вразумительного не говорили, однако проверили номер — все вещи на месте, Никиты нет. Посмотрели по камерам — в последний раз его видели в отеле 1 ноября. Шестой день от племянника никаких вестей, — сказала она.

Российские дипломаты направили запрос в правоохранительные органы Турции. Волонтёры российской диаспоры в стране также организовали поиски пропавшего.

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