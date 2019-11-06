Росавиация провела внеплановую проверку и нашла нарушения в Azur Air

Ранее авиакомпания заявила, что проверила свой парк Boeing 767-300 до инцидента в Барнауле.

Росавиация в ходе внеплановой проверки Azur Air после инцидента в Барнауле выявила нарушения в работе авиакомпании. В ведомстве заверили, что, если компания до 22 ноября не устранит их, её деятельность будет ограничена.

— Подтверждён факт проведения внеплановой проверки. В случае неустранения в срок до 22.11.2019 несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения, — сообщили изданию РИА "Новости" в ведомстве.

Ранее авиакомпания сообщала, что до инцидента провела дополнительную проверку своего парка Boeing 767-300. В Azur Air заверили, что замечаний выявлено не было.

Напомним, 25 сентября в аэропорту Барнаула произошла жёсткая посадка Boeing авиакомпании Azur Air, летевшего из Вьетнама. На борту находилось более 330 пассажиров и десять членов экипажа. При эвакуации пострадало 56 пассажиров. СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Лайф узнал возможную причину возгорания шасси самолёта.

А сегодня у авиакомпании произошло новое ЧП. Самолёт Azur Air посадили в Китае из-за технических проблем. Перевозчику пришлось отправлять туда резервный борт.