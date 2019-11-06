Диетолог объяснила, почему взяточникам лучше не есть деньги-улики

Купюры — источник заразы, ведь на них скапливается множество болезнетворных бактерий.

Полицейский, который сегодня попытался съесть полученную взятку, может заработать кишечную инфекцию. В этом Лайф заверила гастроэнтеролог и диетолог Татьяна Бандурина. Врач напомнила, что на купюрах скапливается множество микробов.

— Деньги, как известно, ходят из рук в руки, и никто их не обрабатывает после посещения туалета и других каких-то мест, где имеется скопление микробов, в том числе и болезнетворных. После денег моют руки не по моральным соображениям, а именно чтобы избежать инфекций. А тут всю купюру, на которой неизвестно что, глотать... Есть шанс заработать кишечную инфекцию, — сказала Татьяна Бандурина.

Впрочем, она пошутила, что, если взяточник был уверен в своём кишечнике, "можно было рискнуть".

— Это хороший способ спрятать улики, я считаю, — отметила диетолог.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве майор полиции попытался съесть взятку в десять тысяч рублей. Купюру номиналом в пять тысяч рублей полицейский успел употребить в пищу почти полностью. Также сильно была повреждена одна тысячерублёвая купюра, остальные четыре остались относительно целы.