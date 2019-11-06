На Украине в нарисованных "Смешариках" увидели пропаганду русского мира

В соцсетях высмеяли таких радетелей за национальную безопасность и предложили заняться им делом, а не чепухой.

На Украине в Самборском районе Львовской области вызвали скандал персонажи российского мультфильма "Смешарики", нарисованные на стене в детском саду. Местные активисты увидели в них пропаганду русского мира.

— Каждый день дети будут созерцать персонажей мультфильма, который производится студией компьютерной анимации "Петербург" при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, — ужасаются члены общественной организации "Громада та инициатива" в публикации в "Фейсбуке".

Дело ещё и в том, что в этом регионе в прошлом году вводили мораторий "на публичное использование русскоязычного культурного продукта". То есть там нельзя в общественных местах петь песни на русском, включать русскоязычное кино и так далее.

Впрочем, местные жители активистов высмеяли сами. Одни шутят, что для нанесения рисунка Кремль специально отправлял своих агентов. Другие интересуются, неужели "общественникам" нечего больше делать и давно ли они были у психиатра.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шутила над украинскими политиками после запрета на русский язык во Львове.