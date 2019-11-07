Диетологи рассказали о пользе хурмы

В этом фрукте содержится много полезных веществ, в том числе йод, железо и витамины A, B и C.

В хурме содержится большое количество микроэлементов и витаминов, её стоит есть два-три раза в неделю, однако фрукт противопоказан при наличии проблем с поджелудочной железой или камней в почках. Об этом рассказала фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль в беседе с "Вечерней Москвой".

— Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций, — рассказала Дюваль.

Врач отметила, что в хурме содержится много полезных веществ, в том числе йод, железо и витамины A, B и C.

Есть фрукт стоит два-три раза в неделю, особенно тем, кто страдает анемией и болезнями сердечно-сосудистой системы. Благодаря низкому содержанию кислот хурма безвредна для людей с язвенной болезнью и расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Однако при наличии проблем с поджелудочной железой или камней в почках хурму не стоит есть, отметила фитотерапевт.

— Этот фрукт, в отличие от винограда, содержит клетчатку, но имеет большую калорийность, — рассказала врач.

При наличии сахарного диабета употребление хурмы стоит ограничить до одного плода в день, поскольку простые углеводы могут способствовать сильному выбросу инсулина. Здоровые люди могут есть два-три фрукта в сутки.

Ранее диетологи рассказали, почему нельзя завтракать йогуртом.