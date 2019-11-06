В аэропорту Амстердама объявлен режим ЧС

В голландском аэропорту Схипхол объявлена чрезвычайная ситуация, сообщила военная полиция, ответственная за охрану воздушной гавани.
Momenteel situatie #Schiphol pic.twitter.com/433Akc0Nfb— nieuwsgek (@nieuwsgek) November 6, 2019
Точная причина неизвестна. По информации военной полиции, речь идёт о подозрительной ситуации на борту одного из пассажирских самолётов. Ситуация получила третью степень опасности, означающую "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".
Einige Teile des Flughafens #Schiphol in #Amsterdam sind geschlossen pic.twitter.com/W3X8415M9d— EHA News - Deutsch (@eha_deutsch) November 6, 2019
В Сети появляются неподтверждённые данные о попытке угона самолёта.
Из некоторых зон аэропорта эвакуировали людей, на место прибыли несколько пожарных машин и карет скорой помощи.
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