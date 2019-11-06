В аэропорту Амстердама объявлен режим ЧС

В Сети появляются неподтверждённые данные о попытке угона пассажирского самолёта.

В голландском аэропорту Схипхол объявлена чрезвычайная ситуация, сообщила военная полиция, ответственная за охрану воздушной гавани.

Точная причина неизвестна. По информации военной полиции, речь идёт о подозрительной ситуации на борту одного из пассажирских самолётов. Ситуация получила третью степень опасности, означающую "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".

В Сети появляются неподтверждённые данные о попытке угона самолёта.

Из некоторых зон аэропорта эвакуировали людей, на место прибыли несколько пожарных машин и карет скорой помощи.