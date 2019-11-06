Российский паром "Принцесса Анастасия" сел на мель около Стокгольма

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Фото © Flickr / Tom Björkstedt

Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" около 18:00 (20:00 мск) сел на мель недалеко от берегов Стокгольма. Об этом информирует шведская береговая охрана.

По её данным, на борту более тысячи человек, пострадавших нет.

Спасательные службы получили сигнал о происшествии около 18:00 по местному времени (20:00 мск).

Как сообщает Expressen со ссылкой на источник в спасательной службе, пароход следовал в Хельсинки, откуда должен был затем отправиться в Петербург. На пароме отключились электрогенераторы.

Севший на мель паром буксируют в порт Стокгольма Фрихамнен, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Государственное управление судоходства Швеции.

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