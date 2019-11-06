СМИ сообщили о возможной попытке угона самолёта в аэропорту Амстердама

Попытка угона самолёта, вероятно, была предпринята в нидерландском аэропорту Схипхол неподалёку от Амстердама. Об этом информирует НТК со ссылкой на источники в военной полиции.

По информации телеканала, "во время посадки пассажиров пилот нажал тревожную кнопку, что говорит о попытке угона самолёта".

— К тому моменту 27 человек поднялись на борт лайнера, — указала НТК. Пока неясно, идёт ли речь о теракте.

Reuters со ссылкой на военную полицию проинформировало, что пассажиры и члены экипажа воздушного судна благополучно эвакуированы. О пострадавших не сообщается. Лайнер осматривают правоохранители.