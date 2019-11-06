СМИ сообщили о возможной попытке угона самолёта в аэропорту Амстердама

Попытка угона самолёта, вероятно, была предпринята в нидерландском аэропорту Схипхол неподалёку от Амстердама. Об этом информирует НТК со ссылкой на источники в военной полиции.
По информации телеканала, "во время посадки пассажиров пилот нажал тревожную кнопку, что говорит о попытке угона самолёта".
— К тому моменту 27 человек поднялись на борт лайнера, — указала НТК. Пока неясно, идёт ли речь о теракте.
Dit is het vliegtuig... #Schiphol #grip3 grip 3 pic.twitter.com/tOP8lUghEk— blvckZe (@blvckZe) November 6, 2019
Reuters со ссылкой на военную полицию проинформировало, что пассажиры и члены экипажа воздушного судна благополучно эвакуированы. О пострадавших не сообщается. Лайнер осматривают правоохранители.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram