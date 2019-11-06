Украинская националистка назвала рецепт победы Киева над Москвой

Она полагает, что Пётр Порошенко якобы смог "протянуть украинскую линию" на международном уровне, в то время как Владимир Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".

Президент Украины Владимир Зеленский должен начать сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко для так называемой победы над Россией. Такое мнение выразила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой в эфире OBOZTV.

— Ему (Зеленскому. — Прим. Лайфа) надо вести переговоры с Порошенко, прислушиваться к тому опыту, который мы уже имеем. Там такие же точно ошибки, как они делают сейчас, — полагает Зверобой.

Она отметила, что Порошенко якобы смог "протянуть украинскую линию" на международном уровне, в то время как Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".

— Сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу, это просто катастрофа, — отметила националистка.

Кроме того, она озвучила мнение, что экс-президент Украины якобы может оказать помощь Киеву по вступлению в НАТО.

Зверобой заключила, что если Украина всё же станет членом альянса, то у неё появится шанс стать "независимым от России государством".

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом альянса, однако не уточнил сроки. По его словам, для этого стоит преодолеть "большую дистанцию".