Ляшко подрался с представителем Зеленского в аэропорту из-за России — видео

Недовольный сменой власти на Украине и своеобразным потеплением отношений с Россией экс-депутат Верховной рады и предводитель Радикальной партии имени себя Олег Ляшко устроил "шоу-провокацию" в зале официальных делегаций киевского аэропорта Борисполь с представителем президента Украины в правительстве Андреем Герусом.

— Сегодня известный защитник бизнеса [Рината] Ахметова — забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Конечно, претензия Ляшко — это импорт электроэнергии [из России], — написал Герус в "Фейсбуке".

Сам же лидер Радикальной партии не стал ограничиваться эмоциональным постом в соцсети, а сразу опубликовал видеозапись, снятую, по всей видимости, его охранником, без которого Ляшко, по словам Геруса, выяснять отношения не очень хотел.

Как можно понять из записи, Ляшко действительно недоволен возобновлением закупок Украиной электроэнергии из России и Белоруссии, называя это изменой. При этом аргументы Геруса о том, что так цена ниже на 15%, украинского патриота Ляшко не интересуют.

— Хотя 3 года импорта угля из России по формуле "Роттердам +", что сопровождалось ростом тарифов для украинских потребителей, его (Ляшко. — Прим. Лайфа) полностью устраивало. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист" (Ахметов. — Прим. Лайфа), — добавил Герус.

Не волнует Ляшко также и тот факт, что лишь благодаря возобновлению российских поставок Украина подошла к зимнему сезону полностью готовой, а не как несколько месяцев назад.

В сентябре Верховная рада приняла поправки в законодательство, что позволило фактически восстановить импорт электроэнергии из соседних России и Белоруссии. Не последнюю роль в принятии закона сыграл Герус.

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, фактически разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. Указанные поправки были приняты с подачи главы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса. Впоследствии Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ.