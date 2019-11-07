Под Ульяновском водитель сбил четырёх пешеходов

Инцидент произошёл в среду, 6 ноября, в 19:15 (18:15 московского времени) в селе Новая Терешка Старокулаткинского района.

В Ульяновской области легковой автомобиль сбил четырёх пешеходов, один из них погиб, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошёл в среду, 6 ноября, в 19:15 (18:15 мск) в селе Новая Терешка Старокулаткинского района Ульяновской области. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ВАЗ-21120 при обгоне не справился с управлением и сбил четырёх пешеходов, в том числе двух детей.

— В результате ДТП пешеход — мужчина 1965 года рождения — скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе.

Ещё трое — женщина 1962 года рождения и двое несовершеннолетних 2009 и 2007 года рождения — были госпитализированы.

Ранее у здания московской мэрии неизвестный сбил пешехода.