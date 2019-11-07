Под Оренбургом женщину насмерть засыпало семечками

Инцидент произошёл ночью 1 ноября на складе участка АО "Саринский элеватор" станции Сара Кувандыкского района.

В Оренбургской области работницу элеватора насмерть засыпало семечками, сообщает СУ СК России по области.

— Во время работ по сушке семян подсолнечника на территории элеватора женщина упала в металлический короб, заполненный семенами, — сказано в сообщении.

Инцидент произошёл ночью 1 ноября на складе участка АО "Саринский элеватор" станции Сара Кувандыкского района. 58-летняя женщина была затянута в воронку, через которую шла подача семян на просушку. Она задохнулась.

По факту происшествия проводится проверка, назначено судебно-медицинское исследование для установления причины гибели женщины.

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