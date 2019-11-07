В тульской школе задержали посетителя с оружием

Сотрудники Росгвардии в городе Тула задержали мужчину, который пытался пройти в учебное заведение с пневматической винтовкой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— К сотрудникам обратился охранник учебного заведения, который указал на гражданина с винтовкой. Росгвардейцы задержали подозреваемого, — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанным оказался 21-летний житель Воронежа, у него было изъято "изделие, конструктивно схожее с пневматической винтовкой".

Мужчина был передан оперативно-следственной группе для выяснения всех обстоятельств. Проводится проверка.

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