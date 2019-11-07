Эрдоган и Трамп встретятся 13 ноября в Вашингтоне

В ходе телефонных переговоров президенты США и Турции обсудили развитие двусторонних отношений, а также региональные проблемы.

Президенты Турции и США Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп во время телефонных переговоров подтвердили встречу в Вашингтоне 13 ноября, сказано в сообщении администрации турецкого лидера.

— Наш президент провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Оба лидера подтвердили свою встречу в Вашингтоне 13 ноября по приглашению президента США, — сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе беседы президенты обсудили развитие двусторонних отношений, а также региональные проблемы.

17 октября Анкара и Вашингтон сообщили, что договорились о приостановке военной операции Турции в Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований рядом с турецко-сирийской границей. Действие режима прекращения огня завершилось в 22:00 22 октября. Однако, по словам Эрдогана, США не полностью выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договорённостей по Сирии и Анкара не готова пойти на компромисс.