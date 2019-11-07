В театре Лондона обвалился кусок потолка

Несколько человек получили незначительные травмы после обвала куска потолка в лондонском театре прямо во время спектакля. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что инцидент произошёл вечером 6 ноября в театре Пиккадилли во время показа постановки "Смерть коммивояжёра" с американским актёром Уэнделлом Пирсом в главной роли.
— Полиция вместе с пожарными расчётами и врачами прибыла в театр … после сообщения об обрушении потолка около 19:59 (22:59 мск. — Прим. Лайфа), — сказано в сообщении Скотленд-Ярда.
Всех людей вывели из театра, некоторые получили незначительные травмы.
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