В театре Лондона обвалился кусок потолка

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Фото © Twitter / Sky News

Инцидент произошёл во время показа постановки "Смерть коммивояжёра" с американским актёром Уэнделлом Пирсом.

Несколько человек получили незначительные травмы после обвала куска потолка в лондонском театре прямо во время спектакля. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером 6 ноября в театре Пиккадилли во время показа постановки "Смерть коммивояжёра" с американским актёром Уэнделлом Пирсом в главной роли.

Полиция вместе с пожарными расчётами и врачами прибыла в театр … после сообщения об обрушении потолка около 19:59 (22:59 мск. — Прим. Лайфа), — сказано в сообщении Скотленд-Ярда.

Всех людей вывели из театра, некоторые получили незначительные травмы.

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