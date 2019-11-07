Мэр ещё одного города на Сицилии раздаёт дома бесплатно

Власти города Каммарата на Сицилии надеются привлечь новых жителей, предлагая им бесплатные дома, сообщает Lonely Planet.

Сейчас в Каммарате, находящейся в полутора часах езды от Палермо, живёт около шести тысяч человек. Многие годы численность населения падала: молодёжь в поисках работы мигрировала в другие регионы.

Мэр населённого пункта Винченцо Джамброне заявил, что не хочет, чтобы город исчез, поэтому предлагает уехавшим бесплатно передать свои дома новым жителям.

— Владельцы недвижимости не думают об ущербе, который наносят, бросая дома, отказываясь их реконструировать. Меняется ландшафт, появляется риск опасных обрушений, — пояснил Джамброне, добавив, что не может видеть, как "этот великолепный старинный город опустел и превращается в руины".

Сейчас для переселенцев доступна примерно дюжина каменных домов, однако чиновник говорит, что вскоре к ним добавится ещё сотня.

При переезде приоритет будет у молодых пар с детьми, также они получат небольшой подарок — тысячу евро. Правда, им придётся внести залог в размере пяти тысяч евро и отремонтировать строение. После завершения реконструкции депозит им возвратят.

Ранее о подобном аттракционе неслыханной щедрости заявил мэр другого сицилийского города — Муссомели.