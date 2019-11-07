Таможня Финляндии три года считала пошлины по неправильному курсу

В Хельсинки пообещали компенсировать все лишние суммы, которые заставили выплатить с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года.

Таможня Финляндии три года использовала неофициальные курсы валют, рассчитывая пошлины и налоги, сообщает телекомпания Yle.

Всего неправильно посчитали стоимость грузов в 960 тысячах случаев, общая сумма которых составила около 11,5 миллиона евро.

В таможенном ведомстве Финляндии сообщили, что неверные расчёты были проведены в отношении 25 валют, в том числе российского рубля, доллара США, китайских юаней и шведских крон.

Расчёты проводили по курсу одного из финских банков, который отличался от курса Европейского ЦБ на 1,5–2,5%. Ошибку объяснили тем, что люди, вводившие данные в систему, не обратили внимания на новое распоряжение, требовавшее использовать данные ЕЦБ.

Ошибка была обнаружена после требования одного из клиентов провести правильный расчёт пошлины.

В Финляндии пообещали компенсировать все лишние суммы, которые заставили выплатить с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года.