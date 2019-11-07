37 сотрудников канадской компании убиты при нападении на конвой в Буркина-Фасо

В результате нападения на конвой канадской горнодобывающей компании SEMAFO было убито 37 сотрудников организации, ещё 60 получили ранения. Об этом сообщает портал Le Faso.

Нападение произошло на пути между городом Фада-Нгурма и золотым рудником Бунгу в восточной части страны. Неизвестные обстреляли колонну из пяти автобусов, которая в сопровождении военных везла "национальных сотрудников, подрядчиков и поставщиков" компании.

Как рассказал журналистам губернатор региона, неизвестные устроили засаду на участке дороги, где нет сотовой связи. Идущий впереди автомобиль военных был подорван самодельным взрывным устройством, после чего был открыт огонь по колонне из стрелкового оружия.

Отмечается, что среди погибших также есть военнослужащие, но их точное количество не установлено. Также сообщается, что число жертв может вырасти, поскольку несколько человек числятся пропавшими без вести.

По данным журналистов, на этом же участке дороги в декабре прошлого года было совершено нападение на полицейский автомобиль, в котором погибло пять сотрудников, несколькими месяцами ранее там же при нападении на автобус SEMAFO было убито два работника компании.