Кристиан Бейл для роли за несколько месяцев похудел на 18 килограммов

Кристиан Бейл для роли британского гонщика Кена Майлза в фильме "Ford против Ferrari" за несколько месяцев скинул 18 килограммов, сообщает Variety.

— Мне нужно было поместиться в машине. Гоночный автомобиль сделан не для комфорта, он очень твёрдый. Я с трудом в него залезал, — сказал Бейл.

Говоря о своём персонаже, имя которого в 2001 году было посмертно увековечено в Автомобильном зале славы Америки, Бейл отметил, что ему было легко вжиться в роль.

— Он был парнем, который действительно наслаждался жизнью и любил то, что делал. Майлз презирал чиновников, приходивших и портивших всё веселье своими нормативами и требованиями. Он был уверен, что им попросту не место на гонках, — добавил актёр.

В прокат в России "Ford против Ferrari" выйдет 14 ноября.