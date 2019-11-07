На Украине 13 человек отравились после фуршета на свадьбе

Все пострадавшие ели жареную красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

Тринадцать человек отравились на свадьбе во Львовской области на Украине, сейчас они находятся в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили в департаменте охраны здоровья областной администрации.

— Поступило сообщение о госпитализации 5 ноября в инфекционное отделение КНП "Новояворовской РЛ имени Юрия Липы" пациентов с симптомами острого энтероколита, — говорится в сообщении.

Пострадавшие были на свадьбе в ресторане "Кривое озеро", тринадцать человек были доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

Пострадавшие ели жареную красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.