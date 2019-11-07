МИД: У России есть ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу

Любые решения Вашингтона по выходу из договорённостей нанесут удар по международной безопасности.

Россия имеет ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил РИА "Новости" директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

Как подчеркнул Ермаков, любые решения США по выходу из договорённостей нанесут удар по международной безопасности.

— К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века, — отметил дипломат.

Ермаков также заметил, что планы выхода США из договора не оказались для России "большим сюрпризом".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва предпринимать какие-либо ответные шаги, если Вашингтон выйдет из соглашения, Ермаков сказал: "Естественно. У нас всё готово. Узнаете".

Ранее американские СМИ сообщили, что американский лидер Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из соглашения.