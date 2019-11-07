Последний премьер-министр Чехословакии скончался в Праге

В Праге в возрасте 78 лет скончался последний премьер-министр Чехословакии Ян Страский, руководивший страной вместо ушедшего с поста президента до самого её распада в 1993-м. Об этом сообщило Чешское радио.

По данным журналистов, политик ушёл из жизни в одном из домов престарелых, причины его смерти не называются.

Страский пришёл в большую политику в непростое время, он стал премьером 2 июля 1992 года, при этом фактически исполнял обязанности президента с 20-го числа того же месяца, когда Вацлав Гавел сложил обязанности главы государства.

Он руководил страной до самого её распада, а после занял пост министра транспорта, затем министра здравоохранения. Был сторонником капиталистических идей и свобод. После ухода из политики возглавил национальный парк Шумава.