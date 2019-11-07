Британцы восхитились репетицией парада на Красной площади

Шествие 7 ноября 1941 года имело огромное значение для поднятия морального духа всей страны.

Читатели британского таблоида Daily Mail восхитились генеральной репетицией парада на Красной площади, посвящённого историческому шествию наших войск 7 ноября 1941 года.

— Честное слово, эти лошади прекрасны! Как молодо выглядят некоторые из этих солдат, — удивился один из пользователей.

— Нравится форма. Хорошего вам парада, Россия, — добавил другой.

— Русские женщины великолепны! — восхитился читатель.

События 7 ноября 1941 года приравниваются к важнейшей военной операции по силе воздействия на ход событий. В этот день парад на Красной площади имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны, он показал, что Москва не сдаётся и боевой настрой армии не сломлен. Это был первый парад за Великую Отечественную войну.