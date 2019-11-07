СМИ: Минстрой захотел ремонтировать ветхие дома за счёт россиян

Такую инициативу планируется обсудить 7 ноября в рамках парламентских слушаний в Госдуме.

Отдельная подпрограмма капитального ремонта для домов с уровнем износа более 70%, которую планирует разработать Минстрой РФ, будет оплачиваться за счёт граждан. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В октябре на заседании экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству замглавы Минстроя Максим Егоров сообщил, что ведомство рассматривает возможность выделить отдельную программу для домов с высоким уровнем износа для того, чтобы предотвратить их обветшание и переход в аварийное состояние.

В пресс-службе Минстроя заявили, что программу будут оплачивать, как и капитальный ремонт, за счёт граждан. Однако по решению местных властей возможно софинансирование ремонта за счёт средств из регионального и муниципального бюджета.

Такую инициативу Минстроя планируется обсудить 7 ноября в рамках парламентских слушаний в Госдуме.