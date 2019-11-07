В Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии

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Фото © Pixabay

В Госдепартаменте США заявили, что в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии нефть добывается местными властями.

Нефть добывается местными властями на благо местных общин. У нас в Госдепартаменте нет указаний от администрации [США] что-либо делать с нефтяными месторождениями, — сообщил журналистам представитель ведомства.

Так он ответил на вопрос о том, рассматривается ли вероятность участия американских компаний в добыче нефти в этих районах.

Ранее американские СМИ сообщили, что сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны.

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