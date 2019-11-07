Против осуждённого бывшего мэра Владивостока возбудили новое дело

Он злоупотребил полномочиями при закупке автобусов, в том числе марки MAN, исключительное право на техобслуживание и ремонт которых имело аффилированное с ним предприятие.

Осуждённый бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв стал фигурантом ещё одного уголовного дела, которое было возбуждено по материалам антимонопольной службы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В конце октября СУ СКР по Приморскому краю информировало, что возбуждено дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Присвоение или растрата". По версии следствия, с 2010 по 2015 год должностное лицо администрации Владивостока разработало коррупционную схему хищения из городского бюджета, за ремонт автобусов аффилированной организации было перечислено 54 млн рублей. Ещё ранее УФАС по региону сообщало, что выявлено соглашение между администрацией Владивостока, МПВ "ВПОПАТ № 1" и ООО "Флагман-авто", ограничивающее конкуренцию. В 2018 году Арбитражный суд ДВО признал правоту УФАС в этом деле. С 2008 по 2017 год владивостокскую администрацию возглавлял Игорь Пушкарёв.

— Пушкарёв является подозреваемым [по этому делу], — приводит агентство слова собеседника в правоохранительных органах.

При этом, как указывает ФАС, дело возбуждено по материалам УФАС по Приморскому краю. Материалы его были переданы в Генпрокуратуру РФ, поручившую следствию решить вопрос об уголовном преследовании экс-главы Владивостока. По данным ФАС, должностное лицо злоупотребило своими полномочиями при закупке автобусов, в том числе марки MAN, исключительное право на техническое обслуживание и ремонт которых имело аффилированное с экс-мэром ООО "Флагман-авто".

— Действия администрации Владивостока дали компании ООО "Флагман-авто" возможность устанавливать высокие цены на свои услуги и в итоге получить доход в размере более 54 миллионов рублей от обслуживания и ремонта автобусов за счёт средств бюджета города Владивостока, — указывается в сообщении.

Бывшему чиновнику инкриминируется злоупотребление полномочиями, а также присвоение чужого имущества в особо крупном размере.

Экс-мэру Владивостока уже вынесен приговор о лишении свободы на 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и назначении штрафа в размере 500 миллионов рублей.