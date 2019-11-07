Британский словарь назвал словосочетание года

Толковый словарь английского языка Коллинза назвал climate strike ("климатическая забастовка") словосочетанием года — его чаще других использовали жители нашей планеты, как минимум те, у кого есть доступ к соцсетям. Об этом сообщает Mirror.

По данным специалистов, впервые это словосочетание прозвучало в 2015 году на Всемирной конференции по изменению климата в Париже и с тех пор использовалось всё чаще. Так, в 2019-м его применяли в сто раз чаще, чем годом ранее.

В словарь также были добавлены и новые слова, например, rewilding, что в дословном переводе означает "повторное одичание", — возвращение животных в сохранившиеся места их исконного ареала, где ранее они были полностью истреблены человеком.

Кроме того, был добавлен термин influencer — человек, чьё мнение влияет на определённую аудиторию, а также hopepunk — жанр на телевидении, суть которого заключается в создании позитивной повестки и атмосферы оптимизма.

Также было добавлено понятие deepfake — создание особо качественного поддельного изображения с помощью искусственного интеллекта. Последним обновлением словаря в этом году стало слово non-binary, которым обозначают человека, не относящего себя к конкретному гендеру.