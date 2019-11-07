На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за схода лавин

Туристам, а также любителям экстремальных видов спорта стоит по возможности воздержаться от посещения горных районов.

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин с вулканов и сопок.

С 8 по 10 ноября 2019 года на горных территориях Большерецкого, Елизовского, в частности по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского районов и вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский есть повышенная опасность схода лавины.

Центр рекомендует руководителям организаций, выполняющих работы в горах, принять все необходимые меры безопасности. Туристам, а также любителям экстремальных видов спорта стоит по возможности воздержаться от посещения указанных районов.

По информации Камчатского гидрометцентра, в пятницу, 8 ноября, к Камчатке подойдёт циклон, который принесёт на полуостров сильнейшие осадки и штормовой ветер.