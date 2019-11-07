Самолёт ВВС США потерял учебную ракету над Японией

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Фото © Pixabay

Истребитель ВВС США в ходе тренировочного полёта над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, которая впоследствии упала на приусадебный участок в расположенной неподалёку деревне. Об этом сообщает агентство NHK.

По данным журналистов, F-16 сбросил учебный боеприпас вне установленной зоны проведения учебных полётов — примерно в пяти километрах от её границы над деревней Роккасё.

В настоящий момент военные связались с местными властями для проведения поисковой операции, информации о повреждениях или пострадавших не поступало.

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