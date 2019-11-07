Шойгу провёл инспекцию войск Центрального военного округа

55-я бригада, которая была сформирована в 2014 году, является единственным горным соединением за Уралом.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте расположения которой завершается строительство нового военного городка.

По информации военного ведомства, на вооружении бригады состоят бронеавтомобили спецназначения "Тигр-М СпН", автомобили высокой проходимости "Урал", самоходные орудия "Нона-СВК" и другие образцы вооружения, военной и спецтехники. Для подготовки военнослужащих там оборудован полигон Кара-Хаак со скалодромом и горной полосой.

Командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил министру, что "до конца года планируется выйти на 100% оснащения бригады современными образцами вооружения и военной техники".

55-я бригада, которая была сформирована в 2014 году, является единственным горным соединением за Уралом. В военном городке построен первый жилой дом. На очереди сдача в эксплуатацию ещё четырёх домов на 360 квартир. Планируется, что все они будут полностью меблированы и оборудованы бытовой техникой.

Также окончено строительство пяти двухэтажных коттеджей и нового детсада на 200 мест. На территории соединения построены казармы, столовая, учебный корпус, конноспортивный комплекс и парк боевых машин.

Шойгу совместно с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом также открыл сегодня универсальный спорткомплекс "Субедей" в Кызыле.