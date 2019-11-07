Роспотребнадзор объявил о проведении бесплатной проверки на диабет

Каждый россиянин в период с 14 по 17 ноября сможет совершенно бесплатно пройти диагностику диабета. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

— К Всемирному дню борьбы с диабетом Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора запускает акцию "Диабет: знаю, контролирую, живу", — говорится в сообщении.

Для того чтобы принять участие в акции, сперва необходимо пройти тест, оценивающий степень риска развития заболевания. В конце каждому выдаётся уникальный промокод, владельцу которого полагается стопроцентная скидка на скрининговое исследование для диагностики диабета.

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября под эгидой ООН. Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году диабет станет седьмым в списке причин смертности людей. Уже сейчас диабет развивается у каждого 11-го жителя планеты, причём половина людей из этого числа даже не знают о своём диагнозе.

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