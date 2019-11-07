Восемь детей и двое взрослых отравились угарным газом в ХМАО

Десять человек попали в больницу в Ханты-Мансийске из-за отравления угарным газом, по предварительной информации, из-за неисправного обогревателя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО — Югре.

— Поступило сообщение, что в Ханты-Мансийске в доме произошло отравление угарным газом. Госпитализированы десять человек, один отказался. Из них две женщины и восемь детей. Предварительно, [источником стал] обогреватель, тепловая пушка, или дизельный генератор, — приводит агентство слова собеседника.

По предварительным данным, у детей зафиксирована лёгкая степень отравления.

Ранее в Челябинской области пять человек погибли при отравлении угарным газом.