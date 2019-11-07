Прокуратура взяла на контроль дело о покушении на адвоката в Кемерове

Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование дела о покушении на убийство сопредседателя коллегии адвокатов "Регионсервис" Сергея Учителя.

Как пишет пресс-служба ведомства, сейчас следствие отрабатывает разные версии произошедшего и проводит мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств ЧП.

По данным Следственного комитета России, злоумышленник выстрелил в сопредседателя коллегии адвокатов, выходящего из здания, и попал ему в грудную клетку. 43-летнего мужчину госпитализировали. Он в реанимации в тяжёлом состоянии.

По подозрению в покушении задержан А. Рымаев 1966 г.р. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.