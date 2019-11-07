Синоптики предупредили о похолодании в Москве 7 ноября

Сегодня в Москве и области, в тылу циклона, уходящего на восток, осадки заметно ослабеют, приобретя локальный и незначительный характер, а температурный фон ощутимо снизится. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

По информации синоптиков, в столице сегодня будет облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь. Максимальная температура в городе составит +5...+7 °С, по области +3...+8 °С.

Ветер ожидается северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление возрастёт до 746 мм рт. ст.