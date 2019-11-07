Учёные обнаружили новый штамм ВИЧ впервые за 20 лет

Впервые за 19 лет команда учёных из США обнаружила новый штамм вируса иммунодефицита человека. Об этом пишет CNN.

По данным телекомпании, Abbott Laboratories провела исследование вместе с Университетом Миссури, Канзас-Сити, и сделала вывод, что новый штамм является частью группы M версии ВИЧ-1 семейства вирусных подтипов, которое вызывает глобальную пандемию ВИЧ.

Исследователи заявляют, что повода для беспокойства нет, современные методы лечения эффективны и против нового штамма. Однако его выявление даёт более полную карту того, как развивается вирус, и позволит разработать более точные методики диагностики заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 36,7 миллиона человек в мире живут с ВИЧ. За всё время наблюдений было зарегистрировано около семидесяти миллионов больных ВИЧ/СПИД, 35 миллионов из них скончались.