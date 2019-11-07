Россиянам рассказали, какой хлеб лучше не покупать

Продукт не должен быть слишком влажным, эластичным или липким. А даже при малейших пятнах плесени хлеб уже нельзя есть.

По данным Роспотребнадзора, хлеб является одним из главных продуктов в рационе россиян в любом регионе страны. Его можно купить почти в каждом магазине, однако батон батону рознь, заявили в ведомстве. Специалисты подготовили список рекомендаций — на что следует обратить внимание при покупке хлеба, чтобы не прогадать.

— Каждая партия хлеба, хлебобулочных изделий должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность, которые продавец обязан предъявить по требованию потребителя, — говорится в сообщении.

Если же написанного в документации показалось мало, то устроить проверку на свежесть можно и самостоятельно, причём прямо в магазине. Внешний признак хорошего хлеба — правильная форма без вмятин и трещин, наплывов по бокам. При более детальном рассмотрении он не должен быть влажным на ощупь, эластичным. Не должно быть комков в мякише или пустот и следов непромеса.

Если же сжать булку в руках, то качественный продукт должен вернуться к первоначальной форме. Если этого не происходит и мякиш неестественно липкий и тянется, то это может говорить о заражении хлеба грибком или картофельной палочкой.

Специалисты рекомендуют покупать продукцию местных производителей, поскольку в ней меньше консервантов, которые в больших количествах содержатся в импортной продукции, чтобы она могла пережить транспортировку. Однако даже в этом случае следует обращаться в стационарные торговые точки, где созданы оптимальные условия для хранения.

Также следует помнить, что срок хранения хлеба ограничен, например, белый теряет свои полезные свойства уже через сутки после выпекания, а ржаной способен сохранить свои свойства до 36 часов. При этом хлебобулочные изделия весом до 200 граммов хранятся не более 16 часов.

Держать его дома лучше не в полиэтиленовом пакете, а использовать для этого хлебницу или тканевые мешки, подойдёт и пищевая полимерная плёнка. А если на корке появились даже малейшие признаки плесени, есть такой хлеб уже нельзя, поскольку даже незначительные внешние проявления говорят о том, что хлеб уже активно портится.

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