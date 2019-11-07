Российский турист утонул на Пхукете

О тонущем мужчине сообщили спасателям, но, когда они вытащили россиянина из воды, тот уже был без сознания.

Турист из России погиб во время плавания на одном из пляжей тайского острова Пхукет. Как сообщает местный портал The Thaiger, 61-летний мужчина, чьё имя не называется, вероятно, почувствовал себя плохо, находясь в воде.

Как сообщили журналистам представители местной полиции, тонущего россиянина заметили люди на пляже. Они передали информацию спасателям. Те оперативно достали мужчину из воды, но к тому моменту он уже был без сознания. Россиянина экстренно госпитализировали, но уже в больнице врачи констатировали его смерть.

Как отметили власти острова, в той части пляжа, где плавал мужчина, не дежурят муниципальные спасатели. В настоящее время проводится расследование, были ли установлены на пляже предупреждающие знаки об опасности захода в воду.