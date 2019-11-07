Российский турист утонул на Пхукете

Турист из России погиб во время плавания на одном из пляжей тайского острова Пхукет. Как сообщает местный портал The Thaiger, 61-летний мужчина, чьё имя не называется, вероятно, почувствовал себя плохо, находясь в воде.
Как сообщили журналистам представители местной полиции, тонущего россиянина заметили люди на пляже. Они передали информацию спасателям. Те оперативно достали мужчину из воды, но к тому моменту он уже был без сознания. Россиянина экстренно госпитализировали, но уже в больнице врачи констатировали его смерть.
Как отметили власти острова, в той части пляжа, где плавал мужчина, не дежурят муниципальные спасатели. В настоящее время проводится расследование, были ли установлены на пляже предупреждающие знаки об опасности захода в воду.
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