Центробанк отозвал лицензию у "Чувашкредитпромбанка"

Отмечается, что банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты.

Центральный банк России отозвал лицензию у чебоксарского "Чувашкредитпромбанка" из-за множественных нарушений в деятельности кредитно-финансового учреждения. Об этом говорится в приказе ЦБ РФ. В частности, отмечается, что банк нарушал законодательство, проводил сомнительные валютные операции и допускал нарушения порядка расчёта капитала.

— Допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, — говорится в объяснении причин отзыва лицензии.

В "Чувашкредитпромбанке" назначена временная администрация. Специалисты ЦБ РФ будут действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.