Избивший DJ Smash экс-депутат выйдет из колонии по УДО

Суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении от экс-депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева, который в феврале 2018 года побил Андрея Ширмана (Dj Smash) в ночном клубе за то, что тот отказался сделать селфи.

— Телепнев условно-досрочно освобождён от отбывания наказания. Постановление суда вступает в силу по истечении 10 дней, если ни прокуратура, ни сторона потерпевшего не будут его обжаловать, — рассказали журналистам Ura.ru в Нытвенском районном суде Пермского края.

Как уже сообщал Лайф, артиста избили в одном из пермских клубов за то, что отказался делать повторное селфи с депутатом и его другом, на что мужчины сильно обиделись и сломали музыканту челюсть. В итоге Dj Smash получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

DJ Smash заявил, что простил избивших его экс-депутата и промоутера