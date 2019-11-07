Пятеро молодых людей до смерти избили инвалида около школы в Уфе

После нападения мужчине сделали одну операцию и планировали провести вторую, но от полученных травм он скончался.

В Уфе компания молодых людей в ночь на 3 ноября жестоко избила на улице инвалида, который отказался дать им денег. Спустя двое суток мужчина умер. Об этом пишет Proufu.ru со ссылкой на племянницу погибшего.

По словам Елены, в тот вечер дядя возвращался после встречи в бане с друзьями. Компания засиделась допоздна, Андрей вышел из заведения вместе с одним из приятелей. По дороге они разошлись. Неподалёку от школы к инвалиду подошли пятеро парней и попросили деньги. После отказа они его жестоко избили — бросили на землю и вместе принялись пинать ногами.

Пострадавший вернулся домой в ужасном состоянии, но мать не могла его убедить обратиться к врачам. На следующий день ему стало хуже и скорую всё же вызвали.

— В больнице сделали операцию, удалили селезёнку и малый кишечник, вывели стому, отвезли в реанимацию, подключили к аппарату, сам не дышал, планировали через день ещё одну операцию, но сегодня ночью он скончался, — говорит Елена.

Обстоятельства гибели инвалида выясняют следователи. В СУ СКР по Республике Башкортостан начали по данному факту доследственную проверку.

Ранее Лайф рассказывал, как в августе прошлого года группа подростков до смерти забила 20-летнего инвалида в городе Берёзовский Свердловской области.