Штормовое предупреждение объявлено на Курилах из-за ураганного ветра

По прогнозам метеорологов, скорость порывов ветра может достигать 27 метров в секунду.

Обильные осадки и штормовой ветер, близкий к ураганному, стали причиной введения в Северо-Курильском районе Сахалинской области штормового предупреждения на пятницу, 8 ноября. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, порывы ветра могут достигать скорости 27 м/с.

— Сильные осадки и ветер прогнозируются в Северо-Курильском районе. В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию, — говорится в сообщении ведомства.

При этом, по данным синоптиков, сегодня, 7 ноября, на острове Парамушир, по которому ожидается наиболее сильный удар стихии, спокойная и безветренная погода. Дневная температура воздуха — плюс семь градусов.

Отметим, ветер со скоростью около 27 м/с может нанести значительные повреждения зданиям, вырывать с корнем деревья. На море такой ветер становится причиной высоких волн, опасных для судоходства кораблей малого и среднего размеров.

Как сообщал Лайф, в соседнем регионе — на Камчатке — также объявлено штормовое предупреждение. Однако там угрозу представляет сход лавин.